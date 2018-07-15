وزارة الكهرباء تقلل حصة الموصل لتعوض جنوب البلاد

2018/07/15 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينوى / الغد برس:

افاد مصدر في مديرية توزيع الطاقة، الاحد، ان وزارة الكهرباء قللت من حصة الموصل لتعويض النقصل الحاصل في جنوب البلاد.

وابلغ مصدر "الغد برس" ان "وزارة الكهرباء قللت حصة الموصل من الطاقة الكهربائية من 750 إلى 400 ميغاواط".

واضاف المصدر ان "التقليل يأتي، لتعويض النقص الحاصل في جنوب البلاد".

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