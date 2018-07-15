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قوى الامن تغلق محال بيع الخمور في الموصل
2018/07/15 | 22:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

نينوى / الغد برس: 

اغلقت قوى الامن، مساء الاحد، محال بيع الخمور في الموصل.

وابلغ مصدر امني "الغد برس" ان "اوامر قيادة السرطة قضت بأغلاق محال بيع الخمور في الموصل".

وكانت مدينتي تكريت والشرقاط في محافظة صلاح الدين قد اتخذت قرارا مماثل في الايام الماضية.

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