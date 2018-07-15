2018/07/15 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نينوى / الغد برس:

اغلقت قوى الامن، مساء الاحد، محال بيع الخمور في الموصل.

وابلغ مصدر امني "الغد برس" ان "اوامر قيادة السرطة قضت بأغلاق محال بيع الخمور في الموصل".

وكانت مدينتي تكريت والشرقاط في محافظة صلاح الدين قد اتخذت قرارا مماثل في الايام الماضية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى الامن تغلق محال بيع الخمور في الموصل ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى الامن تغلق محال بيع الخمور في الموصل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).