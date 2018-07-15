القوات الأمنية تفرض حظرًا للتجوال في محافظة البصرة

2018/07/15 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

فرضت القوات الامنية، الاحد، حظراً للتجوال على حركة المركبات في محافظة البصرة، من الساعة العاشرة مساءً وحتى فجر اليوم التالي.

وقال مصدر امني في تصريح له إن “القوات الامنية في محافظة البصرة فرضت اليوم حظراً للتجوال على حركة المركبات في عموم المحافظة من الساعة العاشرة من مساء اليوم وحتى فجر يوم غد”.

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “القوات الامنية اعتقلت عدداً من المتظاهرين قرب مجلس المحافظة.

وتشهد مدن ومحافظات عدة في العراق، منذ عدة أيام تظاهرات احتجاجية تطالب بتحسين الخدمات العامة وتوفير المياه والكهرباء والقضاء على البطالة ومكافحة الفساد في دوائر الدولة.

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