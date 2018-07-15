الجيش السوري يوسع عملياته العسكرية جنوب غرب البلاد

2018/07/15 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولية

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، ان قوات الحكومة السورية وسعت هجومها في جنوب غرب البلاد ليشمل محافظة القنيطرة المتاخمة للحدود مع هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأوضح المرصد في بيان له، اليوم إن القوات الحكومية سيطرت بدعم من الجيش الروسي، على أغلب مناطق محافظة درعا في جنوب غرب البلاد في هجوم بدأ في شهر حزيران، فيما لا تزال فصائل من المعارضة المسلحة تسيطر على قطاع يمتد في محافظتي درعا والقنيطرة فيما يسيطر مسلحون على صلة بتنظيم داعش كذلك على جيب في المنطقة الواقعة على الحدود مع الأردن.

وأضاف البيان أن بضع مئات من مسلحي المعارضة السورية يستعدون لمغادرة مدينة درعا، مهد الانتفاضة ضد حكم الرئيس بشار الأسد، لنقلهم في حافلات إلى مناطق تسيطر عليها المعارضة في الشمال بموجب اتفاق استسلام أبرم الأسبوع الماضي.

وقال المرصد ومعارضون، إن طائرات مقاتلة يعتقد أنها روسية قصفت قرية في محافظة القنيطرة في أول غارة جوية من نوعها منذ نحو عام، مبينا ان الجيش السوري سيطر على قرية مسحرة الواقعة على بعد 11 كيلومترا من حدود الجولان بعد قصف عنيف ويحاول الآن السيطرة على أراض مرتفعة جنوبي القرية بالقصف والغارات الجوية.

وكان الجيش السوري بدعم روسي تمكن الأسبوع الماضي من استعادة السيطرة على مدينة درعا التي يصفها معارضون بأنها كانت مهدا للثورة ضد نظام الرئيس بشار الأسد.

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