الخطوط الجوية العراقية تؤكد استمرار أنشطتها في عموم البلاد

2018/07/15 | 22:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

أعلنت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الأحد، استمرار أنشطتها اليومية في جميع المطارات العراقية وعلى مدار الساعة.

وقالت الشركة في بيان لها “تلقى النور نيوز” إن حركة الطائرات شهدت انسيابية عالية في نقل المسافرين إلى مختلف القطاعات الداخلية والخارجية دون معوقات تذكر عبر التزامها بالمواعيد المحددة لتوقيتات الرحلات إضافة إلى استمرار عمل مكاتب حجز واصدار تذاكر السفر كافة وفق السياقات المعتادة”.

وأوضح البيان أن “الشركة وفرت الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الناقل الوطني للمسافرين إضافة إلى الخدمات الأرضية الأخرى التي تقدم لشركات الطيران والنواقل المحلية والاجنبية”.

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