ديشامب يعادل إنجاز زاجالو وبيكنباور

2018/07/15 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويترتُوجت فرنسا بلقب كأس العالم روسيا 2018 عقب الفوز على كرواتيا بأربعة اهداف مقابل هدفين بالنهائي الذي أقيم عصر الاحد على لوجنيكي ستاديوم بالعاصمة موسكو.

اللقب هو الثاني بتاريخ الديوك بعد نسخة 1998، ووصل المنتخب الفرنسي للمباراة النهائية بعد تخطيه منتحبات الأرجنتين وأوروجواي واخيرًا بلجيكا في الأدوار الإقصائية للبطولة.

ديديه ديشامب بعد خسارة نهائي يورو 2016 على الأراضي الفرنسية نجح في مصالحة الجماهير ودخول التاريخ.

ديشامب أصبع رابع مدرب يخوض نهائي كأس العالم بعد الفوز به وهو لاعب عقب الثلاثي ماريو زاجالوا وفرانس بيكنباور ورودي فولر.

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وسجل ديديه اسمه في تاريخ كأس العالم كثالث من يحقق لقب كأس العالم كلاعب ومدرب بعد زاجالو الذي فاز بكأس العالم مع البرازيل كلاعب عامي 1958 و1962 ثم كمدرب عام 1970 وفرانس بيكنباور الفائز بكأس العالم مع ألمانيا الغربية عام 1974 ثم كمدرب عام 90.

لما تبقى بطل العالم 😎🤟#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/BJ0tqsITBZ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018ديشامب كان قائد منتخب فرنسا الذي حقق اللقب الأول لكأس العالم عام 1998 بالتغلب على البرزايل في المباراة النهائية بثلاثية نظيفة.

زخاضت فرنسا النهائي الثالث في تاريخها بعد عامي 1998 و2006 بينما شارك المنتخب الكرواتي بالنهائي للمرة الأولى في تاريخه.

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