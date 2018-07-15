بوجبا يكشف رسالته الأخير لزملاءه قبل لقاء كرواتيا

2018/07/15 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر أعرب بول بوجبا، لاعب وسط المنتخب الفرنسي، عن سعادته الغامرة، بتتويج منتخب بلاده بكأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا.

وتوج المنتخب الفرنسي بكأس العالم، بعد الفوز على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين، باللقاء الذي جمع بينهما الأحد.

وأكد بوجبا على أنه سعيد لجعل فرنسا سعيدة بالتتويج بكأس العالم، موجهًا الشكر لهم على مساندتهم خلال الفترة الماضية.

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وأضاف قائلًا "التتويج بكأس العالم أمر غير عادي، وفقدت صوتي احتفالًا بالمونديال".

هذا هو زمن فرنسا ..



فرنسا تصنع التاريخ يا عزيزي #FRA 🔥#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/A24tUtEucJ

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وكشف بوجبا عن رسالته لزملاءه قبل المباراة، حيث أكد على أنه أخبرهم بأن المباراة 90 دقيقة من أجل تحقيق الحلم.

وتابع "قلت لزملائي قبل المباراة تفصلنا 90 دقيقة عن حلمنا، من أجل الدخول في التاريخ، ونستطيع أن نفعل ذلك".

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وأردف "هناك فريقان وكأس واحدة، ونحن لن نجعل الفريق الآخر أن يحصل على هذه الكأس، والنتيجة كانت رائعة".

بوجبا ظهر بمستوى رائع في المباراة النهائية، واستطاع أن يسجل الهدف الثالث للديوك في مرمى المنتخب الكرواتي.





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