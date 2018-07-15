داليتش: نشعر بالفخر بما حققناه ومودريتش يستحق الكرة الذهبية

2018/07/15 | 22:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر شدد زلاتكو داليتش المدير الفني لكرواتيا على فخره بلاعبي فريقه وما حققوه بكأس العالم روسيا 2018 رغم خسارة المباراة النهائية.

الديوك الفرنسية صاحت بقوة في وجه الناريون وتغلبت عليهم بأربعة أهداف مقابل هدفين ليحصد الفريق اللقب الثاني في تاريخه ويخرج كروات مرفوعين الرأس بالميداليات الفضية.

كرواتيا أول منتخب يخسر في أول مباراة نهائية له في كأس العالم منذ هولندا في 1974 (2-1 أمام ألمانيا).#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/9yWNglOnQP

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وقال داليتش في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة "قدمنا 20 دقيقة أولى ممتازة ثم سجلنا بالخطأ في مرمانا وعدنا في النتيجة إلى أن جاءت ركلة الجزاء.



أعتقد أننا لم نكن محظوظين في هذه المباراة، ربما كان الحظ معنا في المباريات الست الأولى، أهنئ لاعبي الفريق فقد قدموا أفضل مباراة لهم في البطولة".

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وتابع "سيطرنا بشكل كبير لكننا ارتكبنا أخطاء أمام فريق كبير ودفعنا الثمن.



نشعر بالحزن الآن ولكن بالفخر أيضاً بما حققناه".

وتحدث داليتش عن فوز مودريتش بجائزة أفضل لاعب في البطولة "نحن سعداء من أجله.



يستحق هذه الجائزة فقد قدّم أداءً مبهراً وأعتقد أنه جدير بالفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب بالعالم رغم أننا لم نفز بالبطولة".

وأردف "لقد خسرنا بسبب سوء الحظ اليوم، الهدفان الأول والثاني كانا من لا شيء بالنسبة لهم.



لا يمكننا أن نتوقع الخروج بنتيجة جيدة عندما نتلقى أربعة أهداف، لكن رغم ذلك لم نستسلم".

وحول رأيه في VAR "أنا أحترم الحكام.



فعل ما رآه، لم أقصد أبداً أن أعقب على قراره لكن هذا هو الحال لتلك التقنية، عندما تكون في صالحك يكون ذلك جيدًا وعندما لا يكون سيئًا".

واختتم المدرب تصريحاته بالإجابة عن مستقبله مع الفريق "كل ما أفكر به الآن هو العودة إلى كرواتيا.



والحصول على فترة من الراحة".

وحصد لوكا مودريتش جائزة أفضل لاعب بالبطولة وتوج كيليان مبابي بجائزة أفضل لاعب شاب.





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