على طريقته الخاصة - السومة يحتفل بتتويج فرنسا بكأس العالم

2018/07/15 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حرص السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، على الاحتفال بتتويج منتخب فرنسا بكأس العالم 2018.

وتوج المنتخب الفرنسي بكأس العالم 2018، بعد الفوز على كرواتيا في المباراة النهائية، بأربعة أهداف مقابل هدفين.

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ونشر السومة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورته وهو يرتدي قميص المنتخب الفرنسي.

⭐️⭐️ ✌🏼 #فرنسا_كراوتيا #فرنسا_بطل_كأس_العالم2018 pic.twitter.com/4nJ1OJRuza

— omar alsomah (@omaralsomah) July 15, 2018السومة نشر عبر "تويتر" تغريدة قائلًا "مبابي كلمة السر لمنتخب فرنسا"، مبديًا سعادته بتتويج المنتخب الفرنسي بكأس العالم.

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وحصل المنتخب الفرنسي على لقب كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد الحصول على اللقب عام 1998 بقيادة زين الدين زيدان.





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