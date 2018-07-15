التشكيل المثالي لكأس العالم روسيا 2018

2018/07/15 | 23:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مهاجم مانشستر يونايتد أظهر تطورًا كبيرًا خلال كأس العالم ليواصل ما قدمه مع الشياطين الحمر في النصف الثاني من الموسم الماضي.

لوكاكو سجل أربعة أهداف وصنع آخر خلال ست مباريات لعبها في كأس العالم.

رغم عدم تسجيله لأي هدف في الأدوار الإقصائية إلا أن لوكاكو قدم مباريات جيدة للغاية باستثناء مباراة إنجلترا من حيث التحركات والقيادم بالدور الدفاعي والهجومي وتبدال المراكز مع هازارد ودي بروين.

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