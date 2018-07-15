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عودة خدمة الانترنت لبعض مناطق العراق
2018/07/15 | 23:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادعادت خدمت الانترنت للعمل في بعض مناطق العراق، فيما بقيت الخدمة محجوبة عن بقية المناطق، بعد مضي نحو يومين على انقطاعها بشكل تام عن مناطق العراق.وابدى مواطنون عن غضبهم وانتقادهم الشديد من توقف الشبكة العنكبوتية عن العمل في عموم البلاد، مشيرين الى تعطل مصالحهم واعمالهم اليومية المرتبطة بالانترنت.

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