2018/07/15 | 23:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الأخبار المحلية

الأحد 15 يوليو 2018 | 11:32 مساءً | عدد القراءات : 55

عودة شبكات الانترنت في العاصمة بغداد

بغداد/..



أفاد مصدر محلي، الاحد، بعودة شبكات الانترنت في العاصمة بغداد إلى العمل بعد انقطاع لاكثر من يوم.

وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز"، ان "شبكة الانترنت عادت إلى العمل في العاصمة بغداد بعد انقطاعها لأكثر من يوم".



انتهى7

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة شبكات الانترنت في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (عين العراق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة شبكات الانترنت في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق نيوز).