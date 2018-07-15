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عودة شبكات الانترنت في العاصمة بغداد
2018/07/15 | 23:59
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الأخبار المحلية

الأحد 15 يوليو 2018 | 11:32 مساءً | عدد القراءات : 55

عودة شبكات الانترنت في العاصمة بغداد

بغداد/..

أفاد مصدر محلي، الاحد، بعودة شبكات الانترنت في العاصمة بغداد إلى العمل بعد انقطاع لاكثر من يوم.

وقال المصدر لـ "عين العراق نيوز"، ان "شبكة الانترنت عادت إلى العمل في العاصمة بغداد بعد انقطاعها لأكثر من يوم".

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