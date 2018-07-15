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صور : لاعبو المنتخب الفرنسي يقتحمون المؤتمر الصحفي لديشامب
2018/07/16 | 00:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – قام لاعبو المنتخب الفرنسي باقتحام المؤتمر الصحفي الخاص بمدربهم ديديه ديشامب وذلك للاحتفال معه بالتتويج بلقب كأس العالم 2018 على حساب المنتخب الكرواتي .

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