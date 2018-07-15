2018/07/16 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة – قام لاعبو المنتخب الفرنسي باقتحام المؤتمر الصحفي الخاص بمدربهم ديديه ديشامب وذلك للاحتفال معه بالتتويج بلقب كأس العالم 2018 على حساب المنتخب الكرواتي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور : لاعبو المنتخب الفرنسي يقتحمون المؤتمر الصحفي لديشامب) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور : لاعبو المنتخب الفرنسي يقتحمون المؤتمر الصحفي لديشامب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).