🔴 ايفان راكيتيتش الحزين بعد خسارة كأس العالم

2018/07/16 | 00:04

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هاي كورة – حزن ايفان راكيتيتش ( لاعب برشلونة و منتخب كرواتيا ) و ذلك بعد الخسارة في نهائي المونديال بهدفين مقابل اربعة أهداف أمام المُنتخب الفرنسي

حيث حصل علي المركز الثاني في البطولة و بالتالي الحصول علي فضية كأس العالم

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