الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 ايفان راكيتيتش الحزين بعد خسارة كأس العالم
2018/07/16 | 00:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – حزن ايفان راكيتيتش ( لاعب برشلونة و منتخب كرواتيا ) و ذلك بعد الخسارة في نهائي المونديال بهدفين مقابل اربعة أهداف أمام المُنتخب الفرنسي

حيث حصل علي المركز الثاني في البطولة و بالتالي الحصول علي فضية كأس العالم

sc1.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-15_20-51-57_955492-200x146

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 ايفان راكيتيتش الحزين بعد خسارة كأس العالم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 ايفان راكيتيتش الحزين بعد خسارة كأس العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ واسط: شيوخ العشائر يدعمون القوات الأمنية في الحفاظ على الممتلكات العامة
⋙ أمير الكويت يبدي استعداد بلاده لدعم العراق
⋙ جويدي يستقر على قائمة الأهلي السعودي لمعسكر النمسا
⋙ أهداف +90 وغياب السلبية والنيران الصديقة – أرقام حطمها مونديال روسيا
⋙ مراسل “واع” في ذي قار : الأوضاع الأمنية مستقرة في عموم المحافظة والحركة طبيعية
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: شوارع باريس تحتفل عقب الفوز بالمونديال
⋙ المغرب.. تظاهرة في الرباط دعما للمعتقلين في الاحتجاجات (فيديو)
⋙ بالصور.. تجدد التظاهرات المطالبة بحزمة إصلاحات بالبصرة
الأكثر شيوعا