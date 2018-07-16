العبادي يبحث مع امير الكويت العلاقات الثنائية بين البلدين

2018/07/16 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعبحث رئيس الوزراء حيدر العبادي، اليوم الاحد، مع امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما ابدى الاخير استعداد دولته لمساعدة العراق خلال الفترة المقبلة.وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن “رئيس الوزراء تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح”.وأضاف أن “الاتصال شهد بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات والاشادة بجهود الحكومة العراقية في ملاحقة ما تبقى من خلايا داعش الارهابية والاوضاع السياسية في العراق”.وبحسب البيان، اكد الصباح، أن “الكويت مستعدة لتقديم كل ما من شأنه ان يساعد العراق خلال الفترة المقبلة للبناء والاعمار والاستقرار اضافة الى المساعدة في بعض المشاريع ومنها تحلية المياه في محافظة البصرة ومشاريع اخرى”.

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