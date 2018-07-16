صواريخ إسرائيلية تستهدف موقعا عسكريا قرب حلب

2018/07/16 | 00:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية اليوم الأحد، إن صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا سوريا قرب مطار النيرب على مشارف مدينة حلب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء عن مصدر عسكري قوله، «يكرر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب وقد اقتصرت الأضرار على الماديات».

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