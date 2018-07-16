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مقتل 5 عمال في حريق بمنجم للنحاس بجنوب أفريقيا
2018/07/16 | 00:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

قالت شركة بالابورا للتعدين وهي شركة غير مدرجة، إن خمسة من عمال المناجم لاقوا حتفهم اليوم الأحد في منجم للنحاس تديره الشركة في جنوب أفريقيا.

وأضافت الشركة، أن الحادث وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، وأن مسؤولين من الحكومة وإدارة المناجم يحققون في الحادث.

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