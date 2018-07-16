من أجل سلام دائم في اليمن لابد من التعلم من دروس الماضي

2018/07/16 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثبت سجل مليشيا الحوثي في الخيانة ونكث الاتفاقيات أنها لا تجنح للتفاوض إلا عندما تشعر بالضعف، وهو ما سمح لها بالتقاط أنفاسها

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