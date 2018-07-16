اللجوء المر…السوريون في روسيا بلا أوراق ولا عمل ولا علاج

2018/07/16 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُقدّر يفغيني ياستريبوف الناشط في لجنة “العون المدني” العاملة في مجال حقوق المهاجرين واللاجئين نسبة السوريين الذين باتوا بلا أوراق، والمعرَّضين لخطر الاستغلال في العمل وحرمانهم

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