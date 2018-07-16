الدور التركي في القدس وانعكاساته

2018/07/16 | 00:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت العلاقة مع الدولة التركية ذات أهمية لإسرائيل، رغم تقدمها ونموها على صفيح ساخن، حيث إن التعاون العسكري والتجاري بين الدولتين، الذي

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