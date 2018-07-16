البيت الأبيض يعلن عن موعد المؤتمر الصحفي بين بوتين وترامب

2018/07/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأحد، أن المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسي الولايات المتحدة وروسيا، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين من المقرر عقده في هلسنكي في الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي [يتوافق مع توقيت موسكو]، ويأتي ذلك وفقا الجدول الزمني للرئيس الأمريكي.

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