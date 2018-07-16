سوريا...مجلس منبج العسكري يعلن انسحاب

2018/07/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مجلس منبج العسكري، الذي يسيطر على مدينة منبج السورية، خروج آخر دفعة من وحدات حماية الشعب الكردية السورية، مشيرا إلى أن هذا التحرك يتوافق مع مطلب تركي بانسحابها من المناطق القريبة من حدودها.

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