2018/07/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر المشاركون في احتجاجات المغرب، التي شارك فيها عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الرباط، اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، أن احتجاجات الريف وحدت المغاربة.

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