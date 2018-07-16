الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
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2018/07/16 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعتبر المشاركون في احتجاجات المغرب، التي شارك فيها عشرات الآلاف في شوارع العاصمة الرباط، اليوم الأحد 15 يوليو/ تموز، أن احتجاجات الريف وحدت المغاربة.

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