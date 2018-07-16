2018/07/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لو كان الذي يكذب موظفا صغيرا في وزارة أو في سفارة أو تجارة لكان ممكنا أن نصفح عنه، ونقيد جريمته ضد مجهول.ولكن المسألة تكون غير قابلة للطي حين يكون الكاذب من وزن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، وذلك لأنه كذب بصفته الوظيفية، وبملابسه الرسمية، وبلسان رئيسه، بل بلسان الجمهورية الإسلامية … كذب إيراني بملابس رسمية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كذب إيراني بملابس رسمية كتابات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كذب إيراني بملابس رسمية) نشر أولاً على موقع (كتابات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كذب إيراني بملابس رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كتابات).