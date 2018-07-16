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كذب إيراني بملابس رسمية
2018/07/16 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لو كان الذي يكذب موظفا صغيرا في وزارة أو في سفارة أو تجارة لكان ممكنا أن نصفح عنه، ونقيد جريمته ضد مجهول.

ولكن المسألة تكون غير قابلة للطي حين يكون الكاذب من وزن علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، وذلك لأنه كذب بصفته الوظيفية، وبملابسه الرسمية، وبلسان رئيسه، بل بلسان الجمهورية الإسلامية … كذب إيراني بملابس رسمية

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