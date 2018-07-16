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الحلول الترقيعية لم تعد نافعة !
2018/07/16 | 00:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المثل الشعبي العراقي الشهير يقول ” تالي الليل تسمع حس العياط” فبعد ان عمدت السلطة الحاكمة في العراق على حجب خدمة الانترنت منذ يومين على كتابة هذا المقال ولاتزال..

في خرق واضح وخطير لحرية التعبير،اثر تأجج فتيل التظاهرات في عدد من المحافظات الجنوبية ، وبعد ان لمست ذات السلطة الحاكمة جزع الناس من أية حلول … الحلول الترقيعية لم تعد نافعة !

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحلول الترقيعية لم تعد نافعة ! كتابات.

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