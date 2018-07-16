2018/07/16 | 00:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي يتطلع فيه كافة أبناء الشعب العراقي للخلاص من هذه الحقبة والفترة المظلمة الممتدة منذ عام 2003 وحتى هذه الساعة , هنالك تحركات واستعدادات مشبوهة تجري خلف الحدود , وتعقد اجتماعات ومشاورات في دهاليز المخابرات وفي الغرف المظلمة في جميع الدول الإقليمية المجاورة للعراق , وعلى رأسها إيران التي لا تراقب الوضع بشكل … بالغ الخطورة ..ماعش يستعد لاستباحة جنوب العراق !؟

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالغ الخطورة ..



ماعش يستعد لاستباحة جنوب العراق !؟ كتابات.

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