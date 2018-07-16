🔴 دينيس سواريز : تهانينا يا أبطال

2018/07/16 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – قام دينيس سواريز ( لاعب برشلونة ) بنشر صورة لزملائه بالفريق و لاعبي المُنتخب الفرنسي ( اومتيتي و ديمبيلي ) عبر الانستغرام معلقا عليها ( تهانينا يا أبطال ) و ذلك عقب فوز منتخب فرنسا بكأس العالم في نهائي المونديال علي حساب منتحب كرواتيا

و لقد نالت اعجاب الكثير من رواد التواصل الاجتماغي

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