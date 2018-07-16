الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


🔴 دينيس سواريز : تهانينا يا أبطال
2018/07/16 | 00:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – قام دينيس سواريز ( لاعب برشلونة ) بنشر صورة لزملائه بالفريق و لاعبي المُنتخب الفرنسي ( اومتيتي و ديمبيلي ) عبر الانستغرام معلقا عليها ( تهانينا يا أبطال ) و ذلك عقب فوز منتخب فرنسا بكأس العالم في نهائي المونديال علي حساب منتحب كرواتيا

و لقد نالت اعجاب الكثير من رواد التواصل الاجتماغي

sc3.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-15_21-07-11_682238-113x200

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🔴 دينيس سواريز : تهانينا يا أبطال) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🔴 دينيس سواريز : تهانينا يا أبطال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ أمير الكويت يبدي استعداد بلاده لدعم العراق
⋙ جويدي يستقر على قائمة الأهلي السعودي لمعسكر النمسا
⋙ أهداف +90 وغياب السلبية والنيران الصديقة – أرقام حطمها مونديال روسيا
⋙ مراسل “واع” في ذي قار : الأوضاع الأمنية مستقرة في عموم المحافظة والحركة طبيعية
⋙ عودة خدمات الـ3g في بغداد وبعض المحافظات بشكل بطيئ
بالفيديو والصور
⋙ فيديو: شوارع باريس تحتفل عقب الفوز بالمونديال
⋙ المغرب.. تظاهرة في الرباط دعما للمعتقلين في الاحتجاجات (فيديو)
⋙ بالصور.. تجدد التظاهرات المطالبة بحزمة إصلاحات بالبصرة
الأكثر شيوعا