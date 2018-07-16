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فيديو: شوارع باريس تحتفل عقب الفوز بالمونديال
2018/07/16 | 00:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نجح المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في التتويج ببطولة كأس العالم في روسيا عقب فوزه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة النهائية.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لإشتعال شوارع العاصمة الفرنسية باريس عقب تتويج الفريق بالبطولة ونقلت فرحة الجماهير الغامرة بالفوز بالبطولة.

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