مراسل “واع”: البصرة تشهد استقرارا ملحوظا وحركة المواطنين طبيعية

2018/07/16 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، ان محافظة البصرة تشهد الآن استقرارا ملحوضا وان حركة المواطنين طبيعية

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