آليات التكيّف في ظل الهزيمة تنظيم “داعش” نموذجاً

2018/07/16 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.سليم محمد الزعنون* تلقى تنظيم “داعش” خلال السنوات الأخيرة ضربات متتالية أدت إلى هزيمته وخروجه من أكثر من 98% من الأراضي

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