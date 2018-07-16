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آليات التكيّف في ظل الهزيمة تنظيم “داعش” نموذجاً
2018/07/16 | 00:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د.

سليم محمد الزعنون* تلقى تنظيم “داعش” خلال السنوات الأخيرة ضربات متتالية أدت إلى هزيمته وخروجه من أكثر من 98% من الأراضي

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