عودة خدمات الـ3g في بغداد وبعض المحافظات بشكل بطيئ

2018/07/16 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

عادة خدمة الانترنيت 3g في بعض شبكات الهاتف النقال، بغداد العاصمة وبعض محافظات الوسط والجنوب.

وابلغ مراسل "الغد برس" في بغداد ان "بعض هواتف النقال اعادة تفعيل خدمة الـ3g بعد توقف لاكثر من 24 ساعة، لكن الخدمة ضعيفة للغاية".

واضاف ان "الخدمة عادة في بعض مناطق بغداد وبعض مناطق النجف وذي قار والبصرة، وصلاح الدين".

وتوقفت خدمات الانترينت بشكل كامل في وسط وجنوب العراق اضافة العاصمة بغداد منذ السبت الماضي، عقب احتجاجات متزايدة اندلعت في البصرة قبل ثمانية ايام وامتدت لمحافظات في الجنوب والوسط.

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