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مراسل “واع” في ذي قار : الأوضاع الأمنية مستقرة في عموم المحافظة والحركة طبيعية
2018/07/16 | 00:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أستقرار الاوضاع الأمنية في ذي قار، موضحا ان حركة المواطنين طبيعية في عموم مناطق المحافظة

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