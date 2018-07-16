مراسل “واع” في ذي قار : الأوضاع الأمنية مستقرة في عموم المحافظة والحركة طبيعية

2018/07/16 | 00:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع)، أستقرار الاوضاع الأمنية في ذي قار، موضحا ان حركة المواطنين طبيعية في عموم مناطق المحافظة

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