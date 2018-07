أهداف +90 وغياب السلبية والنيران الصديقة – أرقام حطمها مونديال روسيا

2018/07/16 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شادي نبيل فيسبوك تويتر اختتمت النسخة 21 من كأس العالم والتي أقيمت في روسيا خلال الفترة من 14 يونيو حتى الخامس عشر من يوليو منافستها عقب المباراة النهائية التي جمعت بين فرنسا وكرواتيا.

لوجنيكي ستاديوم بالعاصمة موسكو استضاف المواجهة بين الديوك والناريون للفوز بأميرة البطولات الكروية، ونجح الأزرق في حصد ثاني ألقابه بإسقاطه الأبيض والأحمر 4-2.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018 وشهدت النسخة الحالية للمونديال تحقيق العديد من الأرقام القياسية التي لم يسبق الوصول إليها بالنسخ السابقة أو مر عليها سنوات بعيدة، وسنرصد بالسطور التالية أهم تلك الأرقام.

تميز مونديال روسيا 2018 بمحاولة جميع الفرق تحقيق الفوز حتى اللحظات الأخيرة من المباريات، وظهر ذلك بوضوح في تسجيل 9 أهداف بالدقيقة 90 أو بعدها دون احتساب الأهداف التي تم تسجيلها بالأوقات الإضافية أعلى من أي بطولة سابقة بتاريخ المسابقة.

— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2018 المباراة النهائية للبطولة شهدت تسجيل 6 اهداف وهو العدد الأكبر بجميع البطولات منذ نسخة 1966 بفوز إنجلترا على ألمانيا 4-2.

هذه هي المباراة النهائية الأكثر تسجيلاً للأهداف منذ فوز إنكلترا على ألمانيا 4-2 في 1966.



— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018 لقاء فرنسا ودنمارك بالجولة الأخيرة للمجموعة الثالثة في الدور التمهيدي شهدت التعادل السلبي الوحيد بنسخة 2018 وهي الأقل منذ بطولة 1954 التي لم تنتهي بها أي مباراة سلبية.

1 - There was just one goalless draw at the 2018 World Cup (France vs Denmark), the fewest at any World Cup tournament since 1954, when there were none.



Entertained.



— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2018الركلات الثابتة كانت من كلمات السر بالأهداف التي تم تسجيلها بمونديال روسيا، وسُجل 73 هدفاً من أصل 169 تم إحرازها بالبطولة من تلك الكرات وبنسبة %43 وهي الأعلى منذ بطولة 1966.

43% - 73 of the 169 goals scored at the 2018 World Cup came from set-piece situations (43%), the highest ratio at any World Cup tournament since 1966.



Delivery.



— OptaJoe (@OptaJoe) July 15, 2018الهدف الأول للمنتخب الفرنسي في النهائي جاء بالخطأ من رأس ماريو ماندزوكيتش داخل مرماه وهو الهدف رقم 12 بالنيران الصديقة، المغربي عزيز بوحدوز أول من سجل في مرماه بالنسخة الحالية بمواجهة إيران.

— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) July 15, 2018المنتخب الفرنسي عوض جماهيره عن خسارة يورو 2016 وحقق اللقب الثاني من أصل 3 نهائيات خاضهم في آخر 20 عاماً.





