جويدي يستقر على قائمة الأهلي السعودي لمعسكر النمسا

2018/07/16 | 00:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر استقر الجهاز الفني لفريق أهلي جدة السعودي، بقيادة بابلو جويدي، على قائمة الفريق التي ستسافر إلى معسكر النمسا الخارجي، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد 2018/2019.

وشهدت القائمة تواد جميع اللاعبين الأجانب الذين تم التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وضمت القائمة كلًا من:

"ياسر المسيليم، محمد العويس، راغد النجار، باسم العطالله، أليكسيس رواناو، سعيد المولد، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، محمد عبد الشافي، عقيل بلغيث، فهد الحربي، عمر الزيني، ربيع هوساوي، حسين المقهوي، عبد الله السعيد، ماهر عثمان، نوح الموسى، هاني الصبياني، ريان الموسى، يحيى القرني، عبد المحسن الصبحي، علي عواجي، سلمان المؤشر، عبد الفتاح عسيري، مانويل خورادو، عمر السومة، مهند عسيري، صافي الزقرتي، عبد الرحمن الحارثي".

#قائمة_الأسود_في_معسكر_النمسا pic.twitter.com/VD0b48gLZz

— النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 15, 2018خاص جول - قائد فريق مكافحة المنشطات يوضح حقيقة تورط روسيا وكواليس كأس العالم

ويستعد فريق أهلي جدة للموسم الرياضي الجديد 2018/2019، وذلك عن طريق معسكر إعدادي في النمسا.





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