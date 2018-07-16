فيديو| مراسلة الغد: إجلاء الدفعة الأولى من مسلحي درعا باتجاه جرابلس وإدلب

2018/07/16 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة الأنباء السورية باكتمال إخراج الدفعة الأولى التي تشمل أكثر من 400 مسلح مع عائلاتهم من محافظة درعا إلى شمال سوريا.

من جانبها قالت سلافة شحادة مراسلة الغد من دمشق، إنه بدات بالفعل مساء اليوم الحافلات بإجلاء الدفعة الأولى من مسلحي درعا باتجاه جرابلس وإدلب، بالتوازي مع خروج وتحرير 5 من المخطوفين الذين كانوا مأسورين في درعا البلد.

المزيد من التفاصيل تسردها «مراسلتنا» مع الإعلامي محمد عبدالله عبر النشرة الإخبارية على شاشة «الغد».

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