​ دالي بيلند يغيب عن جولة مانشستر يونايتد إلى أمريكا

2018/07/16 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتراتجه نادي مانشستر يونايتد، في جولة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنه لم يسافر دالي بيلند مع الفريق في جولته هذا الصيف، كما لم تستطع عدسات الكاميرات التقاط أليكسيس سانشيز مع زملائه في المطار.ويذكر أن مانشستر يونايتد قد حل في المركز الثاني بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وضمت قائمة يونايتد التي ستخوض 5 مباريات ودية، عدد من اللاعبين الشباب، لكن لم يضم بيلند، الذي يقترب من الرحيل إلى نادي إياكس إمستردام، لكن لم يتبين لماذا لم يسافر سانشيز.

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وجاءت قائمة يونايتد كالاتي:

حراس المرمى: سيرجيو روميرو، وجويل بيريرا وولي جرانت

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المدافعون: أنطونيو فالنسيا وماتيو دارميان ودييجو دالوت و تيموثي فوسو-مينساه و روشان ويليامز وكريس سمولينج وإريك بايلي وأكسيل توانزيبي وديميتري ميشيل ولوك شو.

لاعبو خط الوسط: جيمس جارنر، وأندير هيريرا، و سكوت ماك توميني ، إيثان هاميلتون.

المهاجمون: تاهيث تشونج وأنخيل جوميز وخوان ماتا وأنتوني مارسيال و ميسون جرينوود ، جوشوا بوهوي.كرة القدم لا تعرف فرقًا بين الرئيس والمشجع..



ماكرون خلال المباراة النهائية 😄#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/tCIcytjZhC

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018

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