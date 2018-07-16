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راكيتيتش : لم يحالفنا الحظ
2018/07/16 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- صرح لاعب المنتخب الكرواتي والفريق الكتالوني ايفان راكيتيتش عقب فشل منتخبه الوطني في تحقيق الفوز علي المنتخب الفرنسي في نهائي كأس العالم 2018 قائلا : لقد قام المنتخف الفرنسي بالتسديد 3 مرات سجلوا منها 4 أهداف ،لقد كنا الافضل في الشوط الأول لكن لم يحالفنا الحظ ، ولكني أشعر بالعار بعض الشيء لأننا كنا نستحق الفوز .

يؤلمني أن نخسر المباراة النهائية بهذه الطريقة لكننا نتطلع الاَن للسفر الى زغرب والاحتفال مع شعبنا ، كما صرح مُعقباً علي جملة اللاعب الفرنسي انطوان غريزمان ’المهم ان تفوز ولا يهم كيف حدث ذلك ’

كما صرح ايضاً قائلا : أهنيء المنتخب الفرنسي لانه إستحق التتويج ، وأهنئ الحكم على البطولة الرائعة والتفاصيل الصغيرة التي كانت في صالح فرنسا .

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