فيديو: ردود أفعال رونسيرو طوال متابعته للمباراة النهائية

2018/07/16 | 01:05

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هاي كورة – نجح المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في التتويج ببطولة كأس العالم في روسيا عقب فوزه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لتوماس رونسيرو الصحفي الإسباني الشهير والمعروف بعشقه لنادي ريال مدريد الإسباني حيث أوضح الفيديو ردود أفعاله طوال المباراة ودعم منتخب كرواتيا بالمباراة.

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