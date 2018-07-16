الإثنين 16 تموز 2018 م (3 ذو القعدة 1439 هـ)
English | كوردى


فيديو: ردود أفعال رونسيرو طوال متابعته للمباراة النهائية
2018/07/16 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – نجح المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في التتويج ببطولة كأس العالم في روسيا عقب فوزه على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين بالمباراة النهائية.

ونشرت صحيفة آس الإسبانية فيديو لتوماس رونسيرو الصحفي الإسباني الشهير والمعروف بعشقه لنادي ريال مدريد الإسباني حيث أوضح الفيديو ردود أفعاله طوال المباراة ودعم منتخب كرواتيا بالمباراة.

sc4.hihi2.com/wp-content/uploads/2018/07/hihi2-2018-07-15_21-45-30_692560-200x143

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو: ردود أفعال رونسيرو طوال متابعته للمباراة النهائية) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو: ردود أفعال رونسيرو طوال متابعته للمباراة النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).


كامل التفاصيل في: هاي كورة ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ #هيثم بن محمد شطورو - أنا و أنت (4)
⋙ مؤتمر ديشامب: لاعبو فرنسا لا يعرفون ما هو الفوز بكأس العالم
⋙ شاهد - بوجبا يسخر من الجمهور الإنجليزي
⋙ غلاف توتوسبورت : CR7
⋙ ذي قار تبدأ بفرض حظر التجوال الليلي من اليوم وحتى اشعار آخر
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| أحمد يوسف: تكريس الانقسام يعني ابتلاع الضفة وتهميش غزة
⋙ فيديو| محلل سياسي يكشف الأهداف الخبيثة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي
⋙ بالصور.. تجدد التظاهرات المطالبة بحزمة إصلاحات بالبصرة
الأكثر شيوعا