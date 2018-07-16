تشلسي لم يفرط في هازارد

2018/07/16 | 01:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- كشفت صحيفة التلغراف البرطانية أن النادي الانجليزي تشيلسي لا يُريد بيع اللاعب البلجيكي ايدين هازارد ، كما أضافت أيضاً أن تشلسي سوف يرفض العروض المقدمة من الفريق الملكي والفريق الكتالوني بشأن ضم اللاعب .

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