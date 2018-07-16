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اليمن...هجوم صاروخي بالقرب من حدود السعودية
2018/07/16 | 01:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شن أنصار الله "الحوثيون" قصفا صاروخيا على محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، وهو ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

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