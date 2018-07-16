ميلانيا ترامب ترتدي معطفا سعره 4000 دولار (صور)

2018/07/16 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي إلى هلسنكي للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية.

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