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ميلانيا ترامب ترتدي معطفا سعره 4000 دولار (صور)
2018/07/16 | 01:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وصلت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب مع زوجها الرئيس الأمريكي إلى هلسنكي للمشاركة في القمة الروسية الأمريكية.

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