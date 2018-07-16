صورة تاريخية للملك عبد العزيز آل سعود مع مهندس أمريكي بزي عربي

2018/07/16 | 01:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة "دارة الملك عبد العزيز" على "تويتر" صورة نادرة، للملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، مع مهندس أمريكي يرتدي زيا عربيا.

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