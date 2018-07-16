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صورة تاريخية للملك عبد العزيز آل سعود مع مهندس أمريكي بزي عربي
2018/07/16 | 01:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نشرت صفحة "دارة الملك عبد العزيز" على "تويتر" صورة نادرة، للملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة العربية السعودية، مع مهندس أمريكي يرتدي زيا عربيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صورة تاريخية للملك عبد العزيز آل سعود مع مهندس أمريكي بزي عربي) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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