حظر الفيس بوك والواتس اب والفايبر لا يزال مستمرا رغم اعادة خدمات 3g

2018/07/16 | 01:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس

رغم عودة خدمات الـ3g فجر الاثنين في معظم محافظات البلاد الجنوبية والوسطى الا ان الخدمات الاساسية للتواصل الاجتماعي ما تزال محظورة.

وقال مراسل "الغد برس" في بغداد ان "تطبيقات الفيس بوك والواتس اب والفايبر لا تزال محظروة في بغداد ومحافظات جنوبية ووسطى عدة".

وعادت خدمات 3g قبل وقت قليل بعد توقف اكثر من 24 ساعة، جراء الاحتجاجات التي تشهدها البصرة وذي قار والنجف وكربلاء والمثنى ومحافظات اخرى.

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