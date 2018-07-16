فيديو| محلل سياسي يكشف الأهداف الخبيثة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي

2018/07/16 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال إبراهيم ابراش، الكاتب والمحلل السياسي من غزة، إن التصعيد الإسرائيلي على غزة للفت الأنظار عن الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الاحتلال يريد إبعاد الأنظار عن جوهر القضية الأساسية.

المزيد من التفاصيل عن تطورات الأوضاع في غزة، يكشفها المحلل السياسي، مع الإعلامية روان الصوراني خلال مشاركته في برنامج أوراق فلسطينية، على شاشة «الغد» .

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