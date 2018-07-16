فيديو| أحمد يوسف: تكريس الانقسام يعني ابتلاع الضفة وتهميش غزة

2018/07/16 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال أحمد يوسف، رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الفلسطيني، أن مصر لها رؤية أفضل من السابق في قضية المصالحة الفلسطينية، وكذلك كيفية أن يجتمع الصف الفلسطيني وتجاوز مرحلة المخاصصة بين حركتي فتح وحماس، مشيرا إلى أن تكريس الانقسام يعني ابتلاع الضفة وتهميش غزة.

وكان وفد من قيادة حركة حماس برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العروري، غادر القاهرة بعد استكمال لقاءاته مع الجانب المصري، وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إن لقاء القاهرة بين وفد حماس مع الجانب المصري، تناول مجمل القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده، واصفا اللقاء بالأكثر أهمية.

المزيد من التفاصيل عن آخر تطورات الأوضاع بشأن ملف المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، يسردها “رئيس مجلس أمناء بيت الحكمة الفلسطيني”، مع الإعلامية روان الصوراني خلال مشاركته في برنامج أوراق فلسطينية على شاشة «الغد».

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