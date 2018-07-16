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غلاف ليكيب : السعادة الابدية
2018/07/16 | 01:26
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- عنونت صحيفة ليكيب الفرنسية عبر غلافها لطبعة اليوم الاثنين بعد تحقيق المنتخب الفرنسي اللقب للمرة الاولي منذ عام 1998 قائلة :  السعادة الابدية ، فالشعب الفرنسي اليوم لم يستطع النوم بسبب الفرحة بالحصول علي كأس العالم .

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