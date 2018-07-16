غلاف ليكيب : السعادة الابدية

2018/07/16 | 01:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- عنونت صحيفة ليكيب الفرنسية عبر غلافها لطبعة اليوم الاثنين بعد تحقيق المنتخب الفرنسي اللقب للمرة الاولي منذ عام 1998 قائلة : السعادة الابدية ، فالشعب الفرنسي اليوم لم يستطع النوم بسبب الفرحة بالحصول علي كأس العالم .

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