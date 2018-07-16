مودريتش:علينا أن نشعر بالفخر

2018/07/16 | 01:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم {محمد جبر} تابعه على تويتر أكد لوكا مودريتش، نجم نادي برشلونة ومنتخب كرواتيا، أنه ليس من السهل أن تخسر مباراة، لافتًا إلى أن عليهم أن يشعروا بالفخر.

وخسر المنتخب الكرواتي من فرنسا بنتيجة 4-2، في نهائي كأس العالم، وأصبح لأول مرة يحصد المركز الثاني في تاريخه.

وأضاف مودريتش، في تصريحات عقب المباراة، أنه لا يمكن أن يتم إلقاء اللوم على أحد، لافتًا إلى أنهم قدموا كل ما لديهم.

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تابع بقوله "كنا الأفضل في المباراة، لكن كما ترون دخل في مرمانا هدف من حظ، صنع لهم المجد وهم يحتفلون، لكن علينا أن نفخر بما قدمناه ".

وأردف "أنه نوع من المشاعر المختلطة، لأنه ليس من السهل أن تخسر، لا يهم كيف قدمت المباراة، لدينا مشاعر عليها أن تهدأ ثم نبدأ في التفكير".

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وأثنى قائد الكروات، على زملائه قائلًا "أنا فخور للغاية بكل من شارك في المباراة، لأنه بدونهم ربما لن يكون هناك شيئًا نقدمه".

لن ترى باريس ممتلئة هكذا إلا وكانت كرة القدم السبب 😍#المونديال_مع_جول pic.twitter.com/1s1iklVgsA

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2018وأكمل "بعد المباراة تسمع الجماهير تقول أنتم أبطالنا، هذا يجعلنا أكثر سعادة وفخر، ومهما كانت صعوبة الهزيمة للجماهير، فأنك تعلم إنك قدمت شيء كبير".ويشار إلى أن كرواتيا قد حصلت للمرة الأولى على الميدالية الفضية في تاريخها.

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