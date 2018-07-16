2018/07/16 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاي كورة- الموندو : نرفع القبعة لأبطال العالم.فرنسا تنجح في الحصول على نجمتها الثانية كبطلة للعالم بعد انتصارها على كرواتيا في مبارة مثيرة مليئة بالأهداف والجدل التحكيمي.كوتينهو حصل على الجنسية البرتغالية وأصبح يعد لاعب من ضمن الإتحاد الأوروبي.

، لدى البارسا فقط مينا وآرثر من خارج نطاق الاتحاد الاوروبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غلاف الموندو : نرفع القبعة لأبطال العالم) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غلاف الموندو : نرفع القبعة لأبطال العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).