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غلاف الموندو : نرفع القبعة لأبطال العالم
2018/07/16 | 01:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة- الموندو : نرفع القبعة لأبطال العالم.

فرنسا تنجح في الحصول على نجمتها الثانية كبطلة للعالم بعد انتصارها على كرواتيا في مبارة مثيرة مليئة بالأهداف والجدل التحكيمي.

كوتينهو حصل على الجنسية البرتغالية وأصبح يعد لاعب من ضمن الإتحاد الأوروبي.

، لدى البارسا فقط مينا وآرثر من خارج نطاق الاتحاد الاوروبي.

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