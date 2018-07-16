عودة خدمة الانترنت بشكل جزئي !

2018/07/16 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارجاع خدمة الانترنت في بعض مناطق العراق وبقيت محجوبة عن بقية المناطق، بعد مضي يومين على انقطاعها بشكل تام، وسط الاحتجاجات التي تشهدها البلاد

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