مظهر محمد صالح - العراق الرأسمالي: من الحرب الى الديمقراطية الجزء / 5

2018/07/16 | 01:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مظهر_محمد_صالح العراق الرأسمالي: من الحرب الى الديمقراطية الجزء / 5الدكتور مظهر محمد صالح الجزء/٥-;-ان التطلع نحو حياة ديمقراطية كفء لابد ان تلازمها مستويات مثلى من التطور الاقتصادي والاجتماعي ،الا انه للاسف الشديد مازال مؤشر مساهمة قوة العمل في تكوين الناتج المحلي الاجمالي والمساهمة الضريبية في ذلك الناتج هما مؤشران يمثلان بدايات اخفاق التنمية وتعثرها في البلاد ،إذ مازال 60% من الناتج ال......

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